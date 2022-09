राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय (Queen Elizabeth II) के अंतिम संस्कार (Funeral) में शामिल होंगी. विदेश मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है. विदेश मंत्रालय की तरफ से आई जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार (Queen Elizabeth II Funeral Date) में शामिल होने के लिए 17-19 सितंबर को लंदन का दौरा करेंगी.Also Read - Queen Elizabeth II Unknown Facts: कभी मकेनिक तो कभी महारानी, जानिए ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स। Watch Video

President Droupadi Murmu will be visiting London, United Kingdom on 17-19 September 2022 to attend the State Funeral of Queen Elizabeth II & offer condolences on behalf of the Government of India.

