Hindi India Hindi

President Murmu Upset With Mamata Banerjee Pm Modi Also Slams

ममता दीदी से नाराज हुईं राष्ट्रपति मुर्मू, PM मोदी ने भी सुनाई खरी-खोटी — क्या है पूरा मामला?

राष्ट्रपति मुर्मू ने बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नाराजगी जताई. पीएम मोदी ने भी TMC सरकार की आलोचना की. चलिए आपको बताते हैं ये पूरा मामला आखिरकार क्या है?

राष्ट्रपति ने कहा कि यह जगह ऐसी है जहां लोगों का पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए वहां अपेक्षाकृत कम लोग दिखाई दिए. (Photo from Zee News)

पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई है. उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि सीएम ममता बनर्जी उनके लिए छोटी बहन जैसी हैं और वह खुद को भी बंगाल की बेटी मानती हैं. हालांकि, उन्होंने हैरानी जताई कि उनके उत्तर बंगाल दौरे के दौरान न तो मुख्यमंत्री उन्हें रिसीव करने आईं और न ही राज्य सरकार का कोई मंत्री वहां मौजूद था. राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उन्हें समझ नहीं आया कि क्या मुख्यमंत्री उनसे किसी बात को लेकर नाराज हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उन्होंने लोगों के कुशल-क्षेम की कामना की.

ये भी पढ़ें: तीसरा बच्चा पैदा करने पर पैसे देगी सरकार, जानिए कहां शुरू हुई यह योजना

राष्ट्रपति मुर्मू ने कार्यक्रम स्थल पर उठाए सवाल

सिलीगुड़ी के पास बिधाननगर में आदिवासी समुदाय की एक सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कार्यक्रम के स्थान में किए गए बदलाव पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मूल रूप से यह कार्यक्रम बिधाननगर में होना था, जहां पर्याप्त जगह है और बड़ी संख्या में लोग शामिल हो सकते थे. लेकिन राज्य प्रशासन ने इसे वहां आयोजित करने की अनुमति नहीं दी और कार्यक्रम को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया. राष्ट्रपति के मुताबिक अगर कार्यक्रम बिधाननगर में होता तो ज्यादा लोग पहुंच पाते और कार्यक्रम ज्यादा सफल हो सकता था.

फिर कहां पर हुआ राष्ट्रपति का कार्यक्रम

बाद में यह कार्यक्रम बागडोगरा एयरपोर्ट के पास गोशाईपुर में आयोजित किया गया. राष्ट्रपति ने कहा कि यह जगह ऐसी है जहां लोगों का पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए वहां अपेक्षाकृत कम लोग दिखाई दिए. उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि शायद राज्य सरकार आदिवासी समुदाय के कार्यक्रम को लेकर उतनी गंभीर नहीं है. क्योंकि अगर इसे आसानी से पहुंच वाली जगह पर आयोजित किया जाता तो ज्यादा लोग शामिल हो सकते थे. उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में भी चर्चा शुरू कर दी.

स्वागत के दौरान प्रोटोकॉल पर भी उठा सवाल

राष्ट्रपति के दौरे के दौरान, एक और बात चर्चा में रही कि उनके स्वागत के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई वरिष्ठ नेता मौजूद नहीं था. आमतौर पर प्रोटोकॉल के अनुसार, राष्ट्रपति के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री या सरकार का कोई मंत्री उपस्थित रहता है. लेकिन इस मौके पर केवल सिलीगुड़ी के महापौर गौतम देब ही वहां मौजूद थे. राष्ट्रपति के अनुसार, इस तरह की आधिकारिक यात्राओं में प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि यह पद की गरिमा से जुड़ा मामला होता है.

PM मोदी ने भी जताई नाराजगी

राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान, हुई इन व्यवस्थागत कमियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि राष्ट्रपति के साथ हुई इस घटना के लिए राज्य सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था जिम्मेदार है और यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है. पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग लोकतंत्र और आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं, वे इस घटना से निराश हैं. उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर होता है और उसकी गरिमा का सम्मान करना हर सरकार की जिम्मेदारी है. प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि पश्चिम बंगाल सरकार भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए बेहतर समझदारी दिखाएगी.

Add India.com as a Preferred Source