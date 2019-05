नई दिल्ली: श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया कि हमारे दक्षिणी पड़ोसी श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए पहुंच गए हैं.

President of Sri Lanka, Maithripala Sirisena, arrives in Delhi. He will attend PM Narendra Modi’s oath ceremony at Rashtrapati Bhawan later today. pic.twitter.com/TRgofyPxZx

— ANI (@ANI) May 30, 2019