Jagdeep Dhankhar, Governor,West Bengal, President Ram Nath Kovind: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज देर रात रविवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को नियमित व्यवस्था होने तक, अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलावा, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया है.Also Read - पश्चिम बंगाल के मालदा में विस्फोट, दो लोगों की मौत; जांच में जुटी पुलिस

बता दें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किया है. वहीं, विपक्षी ने राजस्थान की पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अल्वा को 6 अगस्त को होने वाले उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है. Also Read - Vice President Election 2022: उप राष्ट्रपति को वेतन समेत क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं? क्या है चुनाव की प्रक्रिया, यहां जानें सबकुछ- Explained

President Ram Nath Kovind accepts the resignation of Jagdeep Dhankhar as Governor of West Bengal

Manipur Governor La. Ganesan appointed to discharge the functions of WB Governor, in addition to his own duties, until regular arrangements are made.

