नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को विश्वास जताया कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को रद्द करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के फैसले से वहां के निवासी बहुत अधिक लाभान्वित होंगे.

President: I’m confident that the recent changes made in Jammu-Kashmir & Ladakh would be of immense benefit to those regions. They will enable the people to access & enjoy the same rights, same privileges & same facilities as their fellow citizens in the rest of the country. pic.twitter.com/Hji18SBouB

