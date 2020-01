नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 71वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शनिवार को देश को संबोधित कर रहे हैं. इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हम देश के हर हिस्से के सम्पूर्ण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं. चाहे वह जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हो, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य हों या हिंद महासागर में स्थित हमारे द्वीप-समूह हों. साथ ही उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए एक सुदृढ़ आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का होना भी जरूरी है. इसीलिए सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत बनाने हेतु अनेक ठोस कदम उठाए हैं.

President Ram Nath Kovind on the eve of Republic Day: Legislature, Executive and Judiciary, are three organs of a State. But on ground, the people comprise the State. pic.twitter.com/lguSESkkrs

