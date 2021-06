नई दिल्ली: राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) और पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने महान धावक मिल्खा सिंह (sprinter Milkha Singh) के निधन (demise of legendary sprinter Milkha Singh) पर गहरा शोक जताया है. मिल्खा सिंह का लगभग एक महीने तक कोरोना (Corona) संक्रमण से जूझने के बाद शुक्रवार की रात चंडीगढ़ के पीजीआईएमईआर में 91 साल की उम्र में निधन हो गया. Also Read - महान एथलीट मिल्खा सिंह नहीं रहे, अमरिंदर सिंह ने कहा- 'सर आपके जाने से हम गरीब हुए'

राष्‍ट्रपति राम नाथ कोविंद ने एक बयान में कहा, “स्पोर्टिंग आइकन मिल्खा सिंह के निधन से मेरा दिल दुख से भर गया है. उनके संघर्ष और चरित्र की ताकत की कहानी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी. उनके परिवार के सदस्यों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना,” Also Read - नहीं रहे महान धावक Milkha Singh, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक

“The passing of sporting icon Milkha Singh fills my heart with grief. The story of his struggles & strength of character will continue to inspire generations of Indians. My deepest condolences to his family members, & countless admirers,” President Ram Nath Kovind in a statement pic.twitter.com/UBUt1rdX00 Also Read - दुनिया को अलविदा कह गए ‘फ्लाइंग सिख’ Milkha Singh, 4 बार एशियन गेम्स में भारत को दिलाया था Gold

— ANI (@ANI) June 18, 2021