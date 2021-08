नई दिल्ली: भारतीय पुरुष हॉकी टीम के 41 साल बाद टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद राष्ट्रपति (President) रामनाथ कोविंद ( Ram Nath Kovind ) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने हॉकी टीम के (Men’s Hockey Team) प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि यह दिन हर भारतीय की स्मृतियों में हमेशा रहेगा. भारत ने कांस्य पदक के प्ले आफ मुकाबले में जर्मनी को 5-4 से हराकर पदक अपने नाम किया.Also Read - Tokyo Olympics 2020: कांस्य पदक जीतकर हॉकी टीम ने किया 'चक दे इंडिया' का सपना साकार, देखें- जीत की झलकियां

Congratulations to our men’s hockey team for winning an Olympic Medal in hockey after 41 years. The team showed exceptional skills, resilience & determination to win. This historic victory will start a new era in hockey & will inspire youth to take up: President Ram Nath Kovind pic.twitter.com/TneBZte96e

