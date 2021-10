नई दिल्ली : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद मिलाद उन नबी (eid e milad un nabi) के अवसर पर देशवासियों को शुभकमानएं दी हैं.Also Read - Ind vs Pak T20 2021: ओवैसी ने भारत-पाकिस्तान टी20 मैच को लेकर PM मोदी पर उठाए सवाल, डरपोक भी कहा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा, 'पैगम्बर मुहम्मद के जन्मदिन, ईद-ए-मिलाद-उन-नब़ी (eid-e-milad-un-nabi) के पावन अवसर पर, मैं सभी देशवासियों, विशेष रूप से हमारे मुस्लिम भाइयों-बहनों को मुबारकबाद देता हूं. आइए, हम सब पैगम्बर मुहम्मद के जीवन से प्रेरणा लेकर, समाज की खुशहाली के लिए और देश में सुख शांति बनाए रखने हेतु कार्य करें.'

Also Read - Eid Milad-un-Nabi 2021: कब है ईद मिलाद उन-नबी, जानिए इसका ​इतिहास और महत्व

प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा, ''मिलाद-उन-नबी मुबारक हो. सब जगह शांति और समृद्धि रहे. दया और भाईचारे की भावना हमेशा कायम रहे. ईद मुबारक.''

Milad-un-Nabi greetings. Let there be peace and prosperity all around. May the virtues of kindness and brotherhood always prevail. Eid Mubarak!

— Narendra Modi (@narendramodi) October 19, 2021