Next CJI Of India: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस एनवी रमना (NV Ramana) को भारत का अगला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त कर दिया है. जस्टिस एनवी रमना CJI जस्टिस शरद अरविंद बोबडे (SA Bobde) का स्थान लेंगे. जस्टिस बोबडे इसी महीने 23 तारीख को रिटायर हो रहे हैं. जस्टिस रमना 24 अप्रैल को पद संभालेंगे.

President Ram Nath Kovind appoints Justice NV Ramana as the next Chief Justice of India, with effect from 24th April 2021: Government of India

CJI SA Bobde is due to retire on April 23rd.

