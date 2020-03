नई दिल्ली: राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने रविवार को राष्ट्रपति भवन में भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट, मोहन जीतरवाल, अवनि चतुर्वेदी और भावना कंठ को ‘नारी शक्ति पुरस्कार’ से सम्मानित किया. भारत सरकार द्वारा प्रायोगिक आधार पर महिलाओं के लिए बल में लड़ाकू स्ट्रीम खोलने के निर्णय के बाद तीनों को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था. तीनों को पहले स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था और साल 2018 में उन्हें MIG -21 में एक एकल उड़ान का संचालन करने दिया गया था. तीनों ने राष्ट्र की सेवा करने की इच्छा व्यक्त की और आगामी वर्षों में और अधिक प्रशंसा प्राप्त करने की उम्मीद की.

IAF’s first women fighter pilots Mohana Jitarwal,Avani Chaturvedi&Bhawana Kanth,to receive’Nari Shakti Puraskar’ today. The first Indian women pilots to take a solo flight in MIG-21 in’18, say,”We’ve been thriving to become operational to serve our nation.We’ve a lot to achieve”. pic.twitter.com/YRG9TSyFa1

— ANI (@ANI) March 8, 2020