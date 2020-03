नई दिल्‍ली: 2012 के निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषियों में से एक पवन गुप्‍ता की दया याचिका राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज बुधवार को खारिज कर दी है. इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से पवन की क्यूरेटिव याचिका खारिज हो चुकी है. अब चारों दोषियों के पास फांसी टालने के सारे विकल्‍प खत्‍म हो गए हैं. अब ट्रायल कोर्ट 14 दिन बाद की तारीख का नया डेथ वारंट जारी करेगी.

अब इस दया याचिका खारिज होने के साथ ही मामले के चारों दोषियों की अपील, पुनर्विचार याचिका, कयूरेटिव पि‍टिशन और दया याचिका का निपटारा हो चुका है. मामले के सभी चारों दोषी अपने सभी कानूनी अधिकारों का उपयोग कर चुके हैं.

President Ram Nath Kovind rejects the mercy plea of the 2012 Delhi gang-rape case convict, Pawan. pic.twitter.com/ZnJujVh2nt

— ANI (@ANI) March 4, 2020