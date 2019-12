नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत का विकास एवं उसकी क्षमता स्वीडन की कंपनियों के लिए इस बात के बड़े अवसर मुहैया कराती है कि वे घरेलू बाजार और निर्यात के लिए भारत में निर्माण करें. कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में स्वीडन के राजा कार्ल सोलहवें गुस्ताफ और रानी सिल्विया के सम्मान में आयोजित भोज के दौरान अपने भाषण में कहा कि उन्हें यह देखकर खुशी होती है कि भारत और स्वीडन के द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश संबंध मजबूत हो रहे हैं.

Delhi: Swedish King Carl XVI Gustaf Folke Hubertus and Queen Silvia Renate Sommerlath at Rashtrapati Bhavan earlier today for ceremonial reception; received by President Ram Nath Kovind & his wife Savita Kovind. pic.twitter.com/cKpAaLBP7H

— ANI (@ANI) December 2, 2019