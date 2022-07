नई दिल्ली: द्रौपदी मुर्मू का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है. निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी. वह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर काबिज होने वाली पहली आदिवासी होंगी. ऐसे में अब निवर्तमान राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद की विदाई हो रही है. संसद के सेंट्रल हॉल में रामनाथ कोविंद को विदाई देने के लिए समारोह आयोजित हुआ, इसमें उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए.Also Read - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में दी डिनर पार्टी, देखें पार्टी की बेहद खूबसूरत तस्वीरें

समारोह में निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि संसद में बहस और असहमति के अधिकारों का इस्तेमाल करते समय सांसदों को हमेशा गांधीवादी दर्शन का पालन करना चाहिए. मुझे राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का अवसर देने के लिए देश के नागरिकों का हमेशा आभारी रहूंगा. रामनाथ कोविंद ने कहा कि मैं अपने कार्यकाल के दौरान सहयोग के लिए प्रधानमंत्री मोदी की मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को धन्यवाद देता हूं. मैं द्रौपदी मुर्मू को अगली राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई देता हूं, उनके मार्गदर्शन से देश को लाभ होगा.

President Ram Nath Kovind’s farewell ceremony by the MPs of Rajya Sabha and Lok Sabha is underway at the Parliament.

Five years ago, I took oath as President of India here in Central Hall. All MPs have a special place in my heart: President Ram Nath Kovind

