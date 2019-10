नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुजरात दौरे पर हैं. इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी से गांधीनगर स्थित आवास पर मिले. यह मुलाकत रविवार की सुबह हुई. इस दौरान राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी सविता कोविंद भी मौजूद रहीं. बता दें कि हीराबेन मोदी यहां अपने छोटे बेटे पंकज मोदी के साथ रहती है.

Gujarat: President Ram Nath Kovind met Heeraben Modi, mother of Prime Minister Narendra Modi, at her residence in Gandhinagar earlier today. The President is on a two-day visit to the state. pic.twitter.com/w0Uyzjctk5

— ANI (@ANI) October 13, 2019