नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को कहा कि जीवन को बचाने के लिए आवश्यक अंगों की आवश्यकता और उपलब्धता के बीच एक बड़ा अंतर है. इसके साथ ही उन्होंने अंग दान को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया.

We need to encourage organ donation and spread awareness about it. There is a huge gap between the requirement and availability of organs needed for saving lives: President Kovind pic.twitter.com/hin7fUsDHi

President Kovind graces the 10th Foundation Day of the Institute of Liver and Biliary Sciences (ILBS) and 7th Convocation Ceremony of the Institute in New Delhi; stresses on the need to encourage organ donation and spread awareness about it. https://t.co/jt6NL2TFAb pic.twitter.com/wLRAD7Ry3U

