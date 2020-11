राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरल और आंध्र प्रदेश के स्थापना दिवस पर वहां की जनता को रविवार को शुभकामनाएं दीं. राष्ट्रपति कोविंद ने ट्वीट किया, ‘स्थापना दिवस पर हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं. ये सभी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश शांति और समृद्धि का प्रतीक बनकर देश को गौरवान्वित करते रहेंगे. Also Read - पीएम मोदी का तेजस्वी-राहुल पर तंज, उप्र के ‘डबल-डबल युवराज’ की तरह होगा हाल

वहीं, उपराष्ट्रपति ने ट्वीट के माध्यम से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल तथा केंद्रशासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के स्थापना दिवस पर वहां की जनता को बधाई और शुभकामनाएं दीं.

My greetings and warm wishes to the people of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Haryana, Kerala, Karnataka, Madhya Pradesh, Punjab and Tamil Nadu and Union Territories of Andaman & Nicobar, Lakshadweep and Pudducherry on their formation day. — Vice President of India (@VPSecretariat) November 1, 2020

उन्होंने कहा, ‘ये राज्य और केंद्रशासित क्षेत्र भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता को दर्शाते हैं.’ नायडू ने कहा, ‘इन राज्यों ने अपने प्राकृतिक और मानव संसाधनों के जरिए देश को समृद्ध किया है. मैं इन राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों के लोगों के खुशहाल, स्वस्थ और समृद्ध भविष्य की कामना करता हूं.’

मध्य प्रदेश के निवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की बहुत-बहुत बधाई। Greetings to the people of MP on their Statehood Day. The state is making remarkable progress in key sectors and is making a long-lasting contribution in realising our dream of an Aatmanirbhar Bharat. — Narendra Modi (@narendramodi) November 1, 2020

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिलसिलेवार ट्वीट के जरिए संबंधित राज्यों के स्थापना दिवस पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दीं. मोदी ने कहा, ‘कर्नाटक के मेरे बहन-भाइयों को कर्नाटक राज्योत्सव की शुभकामनाएं. राज्य की जनता की ताकत और कौशल के कारण कर्नाटक प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है.’ उन्होंने कहा, ‘मैं कर्नाटक के लोगों की खुशहाली और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं.’

Kerala Piravi day wishes to the wonderful people of Kerala, who have always made indelible contributions to India’s growth. Kerala’s natural beauty has made it among the most popular destinations, drawing people from all over the world. Praying for Kerala’s continuous progress. — Narendra Modi (@narendramodi) November 1, 2020

मोदी ने आंध्र प्रदेश की जनता का बधाई देते हुए कहा कि राज्य कड़े परिश्रम और करुणा का पर्याय है. उन्होंने केरल पिरावी दिवस पर केरल की जनता को शुभकामनाएं दीं और कहा कि उन्होंने भारत की वृद्धि में हमेशा अतुलनीय योगदान दिया है. प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के लोगों को उनके राज्य के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दीं.

छत्तीसगढ़ के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि प्राचीन काल से विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र रहा यह प्रदेश उन्नति और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ता रहे। — Narendra Modi (@narendramodi) November 1, 2020

उन्होंने कहा, ‘राज्य प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है और एक आत्मानिर्भर भारत के हमारे सपने को साकार करने में दीर्घकालिक योगदान दे रहा है.’ मोदी ने छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर वहां की जनता को बधाई देते हुए कहा, ‘छत्तीसगढ़ के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. मेरी कामना है कि प्राचीन काल से विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र रहा यह प्रदेश उन्नति और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ता रहे.’

भारतीय इतिहास में अहम स्थान रखने वाले हरियाणा के सभी निवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। समृद्धि और प्रगति का प्रतीक यह प्रदेश उन्नति के नए-नए कीर्तिमान बनाता रहे। — Narendra Modi (@narendramodi) November 1, 2020

उन्होंने हरियाणा के लोगों को स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा, ‘भारतीय इतिहास में अहम स्थान रखने वाले हरियाणा के सभी निवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई. समृद्धि और प्रगति का प्रतीक यह प्रदेश उन्नति के नए-नए कीर्तिमान बनाता रहे.’

(इनपुट: भाषा)