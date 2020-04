नई दिल्लीः राष्ट्रपति के सचिव संजय कोठारी को शनिवार को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया. राष्ट्रपति भवन से जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई. देश की भ्रष्टाचार रोधी सर्वोच्च संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के प्रमुख का पद के. वी. चौधरी का कार्यकाल पूरा होने के बाद पिछले साल जून से रिक्त था. Also Read - केंद्र सरकार पर मनमोहन सिंह का निशाना, बोले- इस वक्त सैनिकों का मंहगाई भत्ता रोकना उचित नहीं

‘‘राष्ट्रपति भवन में सुबह साढ़े दस बजे आयोजित एक समारोह में संजय कोठारी ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के तौर पर शपथ ली.’’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय चयन समिति ने फरवरी में कोठारी के नाम की अनुशंसा की थी. उस समय कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के लिए अपनाई प्रक्रिया को ‘‘गैरकानूनी और असंवैधानिक’’ बताया था और फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की थी. Also Read - नॉन हॉट स्पॉट क्षेत्रों में खुल सकेंगी सैलून और ब्यूटी पॉर्लर की दुकानें, जानें किन पर रहेगा प्रतिबंध

कोठारी की नियुक्ति से सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस के बीच अब वाकयुद्ध बढ़ सकता है. उनकी नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए फरवरी में कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के लिए फिर से आवेदन आमंत्रित करते हुए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने की मांग की थी. Also Read - लॉकडाउन के बीच आधी रात में आया बड़ा फैसला- आज से खुलेंगी ये दुकानें, शर्तें लागू

Delhi: Sanjay Kothari takes oath as the Central Vigilance Commissioner (CVC), the oath of office is being administered to him by President Ram Nath Kovind at Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi, Vice President M Venkaiah Naidu and others also present at the ceremony. pic.twitter.com/gNjIAC5J1m

— ANI (@ANI) April 25, 2020