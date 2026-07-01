कमर्शियल सिलेंडर का दाम 183 रुपये घटा, जानें दिल्ली, लखनऊ और पटना में क्या है नई कीमत

Commercial Cylinder Rate: एक जुलाई बुधवार को महंगाई से बड़ी राहत मिली है. कमर्शियल एजपीजी सिलेंडर का दाम 183 रुपये कम हो गया है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: July 1, 2026, 7:52 AM IST
कमर्शियल सिलेंडर का दाम 183 रुपये घटा, जानें दिल्ली, लखनऊ और पटना में क्या है नई कीमत
2026 में पहली बार गैस सिलेंडर के दामों में कमी की गई है. (photo credit, IANS, for representation only)

Commercial Cylinder Rate: कमर्शियल सिलेंडर की कमी और बढ़े दामों की मार झेल रहे लोगों को बुधवार (एक जुलाई) को बड़ी राहत मिली है. 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 183 रुपये कम हो गए हैं. 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर घटकर 2930 रुपये का रह गया है.

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दिल्ली में कितना है दाम?

दिल्ली में एक जुलाई से पहले कमर्शियल सिलेंडर 3113 रुपये का मिल रहा था, जो अब 2930 रुपये का मिलेगा. हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर 14 किलोग्राम का होता है.

देश के अन्य बड़े शहरों में दाम

अन्य शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में किए गए बदलाव की बात करें, तो कोलकाता में यह 3255 से घटकर 3081 हो गया है. लखनऊ मे नई कीमत 3052, बिहार की राजधानी पटना में 3227 रुपये है.

काफी समय से बढ़ रहे थे दाम

ईरान युद्ध के चलते कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम कई बार बढ़े हैं. अब 2026 में पहली बार इसके दामों में कमी की गई है. ऑयल गैस कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडरों के दाम संशोधित करती हैं, इसलिए ये बदलाव एक जुलाई से लागू हो रहे हैं.

  • जनवरी में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1691 रुपये प्रति सिलेंडर थी
  • मई ये 993 रुपये महंगा होकर पहली बार 3000 रुपये के पार पहुंचा था
  • जून, 2026 में फिर दाम बढ़े और कीमत 3113 रुपये पहुंच गई

घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत

दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम 942 रुपये, कोलकाता में 968 रुपये, मुंबई में 14 किलो वाला सिलेंडर 941.50 रुपये और चेन्नई में ये 957.50 रुपये है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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