जन-आंदोलनों में पुलिस की ज्यादतियों से सुप्रीम कोर्ट चिंतित, चीफ जस्टिस बोले- एक स्पष्ट प्रोटोकॉल की जरूरत

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को दिल्ली समेत देश के अन्य राज्यों में आयोजित हुए छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस कार्रवाई पर सुनवाई हुई. इस दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जताई चिंता.

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सुप्रीम कोर्ट @ANI

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में नीट (NEET) पेपर लीक को लेकर दिल्ली में धरने पर बैठे छात्रों ने बीती 20 जुलाई को संसद मार्च का आह्वान किया था. इस दौरान पुलिस और छात्रों की झड़प हो गई थी, जिसमें कई आंदोलनकारी घायल हुए थे. इसके बाद इस मामले पर देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी छात्र आंदोलन पर उतर आए और पुलिस के साथ उनकी झड़प देखने को मिली. इन सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने आंदोलनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई पर चिंता जताई है.

इस मामले पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच सुनवाई कर रही थी. इस बेंच में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना भी शामिल थे. इस सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से पुलिस द्वारा आंदोलनकारी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल, इलेक्ट्रिक बैटन, नाबालिगों को हिरासत और पुलिस की सिविल ड्रेस में हिंसा जैसे कई गंभीर आरोपों का मुद्दा उठाया गया. कोर्ट इस मामले पर गंभीर दिखी और उसने इन सवालों पर सख्त टिप्पणी की है.

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि प्रथम दृष्टया कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस ज्यादतियों की एक स्वतंत्र आयोग द्वारा पारदर्शी जांच का मामला बनता है.

Supreme Court says incidents during student protests across the country warrant a fair and independent investigation. Agitations are an inevitable part of a democracy, and there is a need for a clear protocol to govern police response to public demonstrations and protests across… pic.twitter.com/VOaK4kF4nZ — ANI (@ANI) July 28, 2026

याचिकाकर्ताओं के वकील गोपालशंकर नारायण ने कोर्ट को बताया कि यह सिर्फ दिल्ली की घटना नहीं है बल्कि पूरे देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा मामला है. इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए पुलिस ने पैलेट गन तक का इस्तेमाल किया, जिसमें ए 19 साल के लड़के की आंखों की रोशन तक जाने का मामला है.

Supreme Court informed of allegations of widespread police excesses during the protests, including the use of pellet guns, tear gas shells, AK-47 rifles in Bihar, electric shock weapons, lathi-charge, assault by police personnel in plain clothes, and the alleged use of… — ANI (@ANI) July 28, 2026

इस सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह पूरी तरह से शांतिपूर्ण छात्र प्रदर्शन था, जिसमें कुछ मांगें उठाई गई थीं, जो पूरी तरह संविधान के दायरे में था. इसके आगे चीफ जस्टिस ने कहा, ‘ऐसे शांंतिपूर्ण प्रदर्शनों में अकसर कुछ अनचाहे लोग शामिल हो जाते हैं, जो अपने अजेंडे के साथ आते हैं और बाद में वे खुद ही आयोजकों जैसा व्यवहार करने लगते हैं.’

Supreme Court observes that, prima facie, a case is made out for an independent, transparent inquiry by a commission into the alleged police excesses against student protesters across several States and Union Territories. Supreme Court says the exercise should also aim to… — ANI (@ANI) July 28, 2026

इस मामले में पुलिसकर्मियों के परिवारों के ओर से भी याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें पुलिसकर्मियों पर भी हमले की बात उठाई गई है. वकीलों ने पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं. एक वकील ने कहा कि जंतर-मंतर पर पत्थरों से भरा एक ट्रक पुलिस के कई घेरे पार करके वहां पहुंच गया अगर यह पुलिस की जानकारी में नहीं था तो यह मामला पुलिस पर और भी गंभीर सवाल खड़े करता है.