Primary School Kab Khulenge 2021: कोरोना (Covid-19) का कहर कम होने के बाद देश के लगभग सभी राज्यों में बंद पड़े स्कूल (School Reopening Updates) धीरे-धीरे खोले जा चुके हैं. हालांकि अभी सिर्फ ऊपरी क्लास की पढ़ाई शुरू हुई है. अभी भी निचली क्लास यानी प्राइमरी स्कूलों (Primary School) को हर राज्यों में नहीं खोला गया है. इस बीच हरियाणा में तीसरी से 5वीं क्लास के लिए बुधवार यानी 24 फरवरी से स्कूल खोले जा रहे हैं.

हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को लगभग एक साल बाद फिर से खोलने का आदेश जारी किया है. चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की तरफ से बताया गया कि स्कूल सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक खोले जा सकते हैं. हालांकि कोरोना से जुड़े सभी गाइडलाइंस का पालन करना होगा.

Haryana: Classes for students of std 3 to 5 to resume from 24th February. Classes will be held from 10 am to 1:30 pm every day.

— ANI (@ANI) February 22, 2021