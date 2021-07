School Reopening Latest Updates: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद ज्यादातर राज्यों से लॉकडाउन हटा दिया गया है. लॉकडाउन हटने के बाद चरणबद्ध तरीके से अनलॉक किया गया है. तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच धीरे-धीरे जरूरी गतिविधियों को इजाजत दी जा रही है. ज्यादातर राज्यों ने स्कूलों को खोलने का फैसला किया है. इन सबके बीच ICMR के डीजी बलराम भार्गव (Dr Balram Bhargava) ने बच्चों के स्कूलों को खोले जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है. ICMR के DG से जब यह सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बच्चे कोरोना के खिलाफ काफी मजबूत हैं.Also Read - Punjab Me School Kab Khulenge: पंजाब में इस तारीख से खुलेंगे स्कूल, जानें अमरिंदर सिंह सरकार का ताजा फैसला...

स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि बच्चे वयस्कों के मुकाबले संक्रमण से ज्यादा अच्छी तरह से लड़ सकते हैं. उन्होंने कहा कि यूरोप के कई देशों ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भी प्राइमरी स्कूलों को बंद नहीं किया था. इसलिए शुरुआत में प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं और उसके बाद सेकंडरी स्कूल खोले जा सकते हैं.

Once India starts considering, it'll be wise to open primary schools first before opening secondary schools. All the support staff whether it be school bus drivers, teachers & other staff in the school need to be vaccinated: ICMR DG Dr Balram Bhargava on the opening of schools pic.twitter.com/ueD72hGhky

