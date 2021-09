School Reopening Latest Updates: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे-धीरे कम हो रहा है. हालांकि संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तमाम तरह के एहतियात भी बरते जा रहे हैं. कोरोना का कहर कम होने के बाद ज्यादातर राज्यों में चरणबद्ध तरीके से जरूरी गतिविधियों की इजाजत दी गई है. ज्यादातर राज्यों में ऊपरी क्लास के स्कूलों को खोला जा चुका है, वहीं कुछ राज्य स्कूल खोले जाने की प्रक्रिया में हैं.Also Read - Maharashtra School Reopening News: महाराष्ट्र में इस तारीख से खुल जाएंगे स्कूल, सीएम उद्धव ने दी मंजूरी

इन सबके बीच तमिलनाडु सरकार ने पहली से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला किया है. तमिलनाडु सरकार ने 1 नवंबर से कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए कक्षाएं फिर से शुरू करने का फैसला किया है. इसके साथ-साथ राज्य सरकार ने 31 अक्टूबर तक COVID प्रतिबंधों को भी बढ़ा दिया है. सरकार की तरफ से जारी ताजा दिशा निर्देश के अनुसार, सभी धार्मिक स्थल शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बंद रखे जाएंगे. Also Read - Bihar Me Kab khulenge School: बिहार में प्राइमरी स्कूलों के खुलने की आ गई तारीख, सीएम नीतीश ने किया ऐलान

Tamil Nadu Govt allows physical classes to resume for students of Classes 1 to 8 from November 1; extends COVID restrictions till October 31; religious places to remain shut on all Fridays, Saturdays & Sundays

