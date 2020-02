नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव को राष्ट्रमंडल के 54वें सदस्य के रूप में फिर से शामिल होने पर शनिवार को बधाई दी. मालदीव 1982 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था, लेकिन 2016 में उसने इसकी सदस्यता छोड़ दी थी.

प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, “मैं राष्ट्रमंडल में फिर से शामिल होने पर राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, स्पीकर मोहम्मद नशीद और मालदीव के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ. हम राष्ट्रमंडल में मालदीव का स्वागत करते हैं. हम राष्ट्रमंडल में मालदीव की बड़ी भूमिका निभाने और उसके द्वारा अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं.”

We warmly welcome The Maldives in the Commonwealth and look forward to The Maldives playing a larger role in the comity of nations and realising the full potential as well as aspirations of its people.

