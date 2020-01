नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भाजपा के वरिष्ठ एवं दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी को उनके 86वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भाजपा के दिग्गज नेता राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और देश की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद जोशी का जन्म 1934 में आज ही के दिन उत्तराखंड के नैनीताल में हुआ था.

प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, ‘‘जोशी ने राजनीति, संसद और मंत्री के रूप में अपनी लंबी यात्रा के दौरान हमारे देश की सेवा में एक अमिट योगदान दिया है. जब बात राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और देश की प्रगति को आगे बढ़ाने की हो, उसमें वह बहुत दृढ़ हैं.’’ मोदी ने कहा कि वह भाग्यशाली हैं कि उन्हें कई वर्षों तक जोशी के साथ काम करने का अवसर मिला.

Greetings to Dr. Murli Manohar Joshi Ji on his birthday. Joshi Ji has made an indelible contribution to our country during his long years in politics, Parliament and as a Minister. He is unwavering when it comes to safeguarding national interests and furthering national progress.

— Narendra Modi (@narendramodi) January 5, 2020