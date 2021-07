Covid 19: पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) मंगलवार सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के साथ राज्यों में कोरोना की स्थिति पर बातचीत करेंगे. मालूम हो कि देश में कोरोना की दूसरी लहर जारी है, हालांकि ज्यादातर इलाकों में दूसरी लहर के मामलों में कमी देखने को मिली है, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं.Also Read - संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्‍त तक होगा: लोकसभा स्‍पीकर ओम बिरला

उधर, डॉक्‍टरों की शीर्ष संस्‍था, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्र और राज्‍य सरकारों से कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में कोई ढील नहीं बरतने की अपील की है. साथ ही IMA ने चेताया है कि कोरोना की तीसरी लहर करीब ही है. Also Read - Maharashtra के 15 जिलों में बढ़ रहे कोरोना मरीजों ने बढ़ाई चिन्ता, तो क्या फिर लगेगा लॉकडाउन?

PM Narendra Modi will interact with CMs of Assam, Nagaland, Tripura, Sikkim, Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram at 11 am tomorrow via video conferencing on the #COVID19 situation in these states. pic.twitter.com/HiDLipvE8B

— ANI (@ANI) July 12, 2021