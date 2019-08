नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात (गुरुवार को) एक विशेष प्रसारण में ऑल इंडिया रेडियो पर आठ बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे. जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के बाद प्रधानमंत्री पहली बार देश के सामने अपनी सरकार का पक्ष रखेंगे.

Prime Minister Narendra Modi’s address to the nation will be a television broadcast and will be played out at 8 PM. https://t.co/QtwKLfnOCX

— ANI (@ANI) August 8, 2019