नई दिल्लीः आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंति है और इस अवसर पर पीएम मोदी बेलूर मठ पहुंचे. इस खास मौके पर पीएम मोदी ने देशभर के युवाओं को संबोधित किया. पीएम मोदी दो दिन की पश्चिम बंगाल की यात्रा पर हैं और आज उनका दूसरा दिन है. पीएम मोदी ने बेलूर मठ में ध्यान भी लगाया. इससे पहले उन्होंने मठ के संतो से आशीर्वाद लिया.

आपको बता दें कि युवाओं को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी कोलकाता के लिए रवाना होंगे जहां वे पोर्ट ट्रस्ट के कार्यक्रम में भाग लेंगे. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बेलूर मठ में आना ही अपने आप में किसी तीर्थयात्रा से कम नहीं है. और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे फिर से यहां आने का मौका मिला.

West Bengal: Prime Minister Narendra Modi at Belur Math(headquarters of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission) in Howrah. PM Modi arrived in Kolkata yesterday on a two-day visit pic.twitter.com/zE7BBVq2jo — ANI (@ANI) January 12, 2020

#WATCH West Bengal: Prime Minister Narendra Modi joins morning prayers at Belur Math,Howrah pic.twitter.com/bL4mPfGMGe — ANI (@ANI) January 12, 2020



पीएम मोदी ने कहा कि मुझे यहां रुकने का मौका मिला इसके लिए मैं यहां के प्रशासन और राज्य सरकार का आभार प्रकट करता हूं. बता दें कि पीएम मोदी के संबोधन में पांच से छह हजार छात्रों ने भाग लिया. यहां आने से पहले पीएम ने मठ में पूजा अर्चना भी की.

स्वामी विवेकानंद जी की जयंति के अवसर पीएम ने देश के छात्रों और युवाओं को कई संदेश दिए. उन्होंने कहा कि भारत के पास युवाओं के रूप में ऐसी ताकत है जो आज किसी के पास नहीं है. उन्होंने कहा कि लाइफ मे कभी भी समस्याओं को टालना नहीं चाहिए बल्कि इसका डटकर सामना करना चाहिए.

PM Narendra Modi at Belur Math: We must always remember Swami Vivekananda ji ‘s iconic saying ‘give me 100 energetic youth and I shall transform India’. Our energy, and passion to do something, is necessary for change. #WestBengal pic.twitter.com/luyuYSiGu8 — ANI (@ANI) January 12, 2020



इस मौके पर उन्होंने देशभर के युवाओं से एनआरसी और सीएए पर भी बात की. उन्होंने कहा कि इससे किसी भी भारतीय को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसमें नागिरकता दे रहे हैं, किसी की नागरिकता छीन नहीं रहे हैं. अपने संबोधन में उन्होंने इस बिल का विरोध कर रहे राजनीतिक दलों पर भी निशाना साधा.

PM Modi: I repeat again, Citizenship act is not to revoke anyone’s citizenship, but it is to give citizenship. After independence, Mahatma Gandhi ji and other big leaders of the time all believed that India should give citizenship to persecuted religious minorities of Pakistan pic.twitter.com/UFyC0MsnDe — ANI (@ANI) January 12, 2020



उन्होंने इशारों इशारों में युवाओं से कहा कि इस कानून के बारे में जितना अच्छे से आप समझ रहे है इसके वो फायदे राजनीतिक दल नहीं समझ पा रहे हैं इसलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं. पीएम मोदी का यह इशारा साफ तौर पर ममता बनर्जी की तरफ था क्योंकि बंगाल में इस कानून को लेकर काफी विवाद देखने को मिला और यह अभी भी हो रहा है.