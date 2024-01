PM मोदी पहुंचे महाराष्ट्र, इसके बाद जाएंगे कर्नाटक और तमिलनाडु, करेंगे कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन

पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह कलबुर्गी एयरपोर्ट पहुंचे. पीएम ने महाराष्ट्र के सोलापुर में AMRUT 2.0 योजना का उद्घाटन किया, इसके अलावा विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. AMRUT 2.0 को देश के सभी वैधानिक कस्बों में सभी घरों में कार्यात्मक नल के माध्यम से जल आपूर्ति की प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

#WATCH | PM Modi inaugurates AMRUT 2.0 scheme in Maharashtra’s Solapur

AMRUT 2.0 is designed to provide universal coverage of water supply through functional taps to all households in all the statutory towns in the country and coverage of sewerage/septage management. pic.twitter.com/mHVCjwCGOC

— ANI (@ANI) January 19, 2024