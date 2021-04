Prime minister narendra modi and Narmadaben modi died due to corona: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाची नर्मदाबेन मोदी की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई है. वह 80 साल की थीं. उनका अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा था. Also Read - यूपी में कोरोना वायरस से 265 और मौतें हुईं, 32,993 नए मामले आए

नर्मदाबेन अपने बच्चों के साथ शहर के न्यू रनिप इलाके में रहती थीं. Also Read - खिलाड़ियों के सुरक्षित घर पहुंचने तक हमारे लिए टूर्नामेंट खत्म नहीं होगा: BCCI

पीएम मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने कहा कि हमारी चाची नर्मदाबेन का निधन हो गया है. उन्हें कोरोना संक्रमण की वजह से 10 दिन पहले सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. संक्रमण के कारण उनकी स्थिति लगातार बिगड़ रही थी. उन्होंने आज अंतिम सांस ली. Also Read - Covid-19 Ayurvedic Tips: डरे नहीं, बस रोज करें ये 10 काम, कोसों दूर रहेगा कोरोनावायरस

प्रहलाद मोदी ने बताया कि नर्मदा बेन के पति और उनके चाचा जगजीवन दास मोदी का निधन काफी पहले हो गया था. वह पीएम मोदी के पिता दामोदरदास मोदी के छोटे भाई थे.