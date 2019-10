रियाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दो दिवसीय साउदी अरब की यात्रा के पहले दिन सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद से मुलाकात के बाद फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव (एफआईआई) की बैठक को संबोधित किया. इस बैठक में पीएम मोदी ने भारत में बढ़ते व्यापार के बढ़ते अवसरों के बारे में वैश्विक लीडर्स को बताया. रियाद (सऊदी अरब) में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव (एफआईआई) में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, “इस मंच का उद्देश्य न केवल यहां की आर्थिक व्यवस्था पर चर्चा करना है, बल्कि दुनिया के बढ़ते रुझानों को समझना और वैश्विक कल्याण के तरीकों की तलाश करना है.”

PM Narendra Modi at Future Investment Initiative (FII), Riyadh (Saudi Arabia): The aim of this forum is not only to discuss the economic system here but also to understand the rising trends of the world and look for ways aimed at global welfare. pic.twitter.com/wx3DUXvae8

