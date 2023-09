Rozgar Mela Today: 51 हजार युवाओं को नौकरी की सौगात, PM Modi ने बांटे Appointment Letters

Rozgar Mela Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज, 26 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 51,000 यूथ को अपॉइंटमेंट लेटर (Appointment Letter) बांटे. उन्होनें रोजगार मेला (Rozgar Mela) के तहत सुबह 10:30 बजे देशभर के 46 स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi distributes about 51,000 appointment letters to newly inducted recruits in Government departments and organisations, under Rozgar Mela through video conferencing. pic.twitter.com/ONQRiVsI5O

— ANI (@ANI) September 26, 2023