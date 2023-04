प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को रोजगार मेला का उद्घाटन किया. रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री मोदी सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र बांटा. इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 70 हजार से ज़्यादा युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी मौकरी मिली है, आप सभी को बधाई. एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया तेज़ गति से चल रही है.कल ही मध्य प्रदेश में 22,000 से ज़्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए.

पीएम मोदी ने कहा कि बैसाखी के इस शुभ दिन पर केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 70,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है. एक रिपोर्ट के अनुसार, स्टार्टअप्स ने 40 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं. आत्मानबीर देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा कर रहा है. रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए खिलौना उद्योग को बढ़ाया गया है.