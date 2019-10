रियाद: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम को सऊदी अरब की दो दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए. वे सऊदी अरब के बहु-चर्चित सालाना वित्तीय सम्मेलन में भाग लेंगे. इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और कई अन्य देशों के नेता भाग लेंगे. मंगलवार से शुरू हो रहे इस तीसरे सम्मेलन ‘फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम’ का उद्देश्य खाड़ी देश को तेल आधारित अर्थव्यवस्था को विविध रूप देने में मदद के लिये विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना है. प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की यात्रा पर सोमवार की रात रियाद पहुंचेंगे. वह सम्मेलन में ‘भारत के लिये आगे क्या’? विषय पर एक सत्र को संबोधित करेंगे. इस मंच को ‘मरूभूमि में दावोस’ कहा जाता है.

मंच को संबोधित करने के अलावा वह सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और युवराज मोहम्मद बिन सलमान के साथ मंगलवार को द्विपक्षीय बातचीत करेंगे. दोनों पक्ष तेल एवं गैस, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा नागर विमानन क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं. तीन दिवसीय ‘फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम’ में सरकार, उद्योगपति और वित्त पोषक भाग लेंगे. बैठक में वैश्विक व्यापार और उसकी प्रवृत्ति पर चर्चा के साथ आने वाले दशकों में वैश्विक निवेश परिदृश्य को लेकर अवसर और चुनौतियों पर बातचीत की जाएगी.

Delhi: Prime Minister Narendra Modi embarks on a two day visit to Saudi Arabia.He will hold a bilateral meeting with Saudi Arabia King Salman Bin Abdulaziz Al Saud in Riyadh and also attend the third session of the Future Investment Initiative (FII) Forum pic.twitter.com/cb4MYIxHgV

