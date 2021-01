नई दिल्ली: नए साल 2021 (Happy New Year 2021) का आगाज हो गया है. कोरोना के साए के बीच लोग एक-दूसरे को बधाई दे रहे हैं और अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं. सबसे अहम लोग इस साल सभी के अच्छे स्वास्थ्य की दुआ भी कर रहे हैं. लोग जश्न मना रहे हैं. Also Read - Happy New Year 2021: गोवा में कुछ इस तरह मनाया जा रहा नया साल, समुद्र के किनारे जमा हुए हज़ारों लोग

पीएम मोदी (Narendra Modi) ने कहा- देश को नया साल 2021 मुबारक (New Year Greetings) हो. ये साल सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य, खुशियाँ और सम्पन्नता लाये. ये नया साल एक नई उम्मीद लाए. पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी. Also Read - Happy New Year 2021 Wishes in Hindi: हिंदी में भेजें ये WhatsApp Messages, SMS, Greetings

पीएम मोदी के अलावा देश की कई राजनीतिक हस्तियों ने नए साल की बधाई दी है. महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पुणे पुलिस नियंत्रण कक्ष में बृहस्पतिवार की रात केक काट कर नये साल का स्वागत किया. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार देशमुख ने एक विशेष केक काटा जिस पर ‘होप 2021’ संदेश लिखा था. पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता एवं अन्य अधिकारी इस मौके पर मौजूद थे.