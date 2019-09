चेन्नई: हाल ही में अमेरिकी यात्रा से वापस लौटे पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को चेन्नई पहुंचे. यहां वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT Madras) के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे. समारोह में वह विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे. इसके साथ ही पीएम मोदी सिंगापुर- इंडिया हैकाथॉन के पुरस्कार वितरण समारोह में भी हिस्सा लेंगे. सोमवार को चेन्नई पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व की भारत से ‘बहुत उम्मीदें’ हैं और उनकी सरकार देश को ‘महानता’ के उस रास्ते पर ले जाएगी जहां वह पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद साबित होगा.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘चेन्नई आकर हमेशा मुझे बहुत खुशी होती है. 2019 के चुनाव के बाद यह मेरी राज्य की पहली यात्रा है. मैं इस गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए आप सभी का आभारी हूं.’ इस साल लोकसभा चुनाव में सत्ता में फिर से आने के बाद तमिलनाडु के पहले दौरे पर आए प्रधानमंत्री ने एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के खिलाफ अपने अभियान को दोहराया.

Prime Minister Narendra Modi in Chennai: Always delighted to be back in Chennai. After 2019 elections, it is my first visit to the state. I am really thankful to all of you for such a warm welcome. #TamilNadu pic.twitter.com/D8GzzmCuA3

