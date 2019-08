नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय भूटान यात्रा पर शनिवार को रवाना हुए. इस यात्रा के दौरान दोनों देश अपने मजबूत संबंधों को और आगे बढ़ांएगे.

पीएम मोदी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा था कि उनकी सरकार के मौजूदा कार्यकाल की शुरुआत में यह यात्रा दिखाती है कि भारत ‘‘अपने विश्वसनीय मित्र एवं पड़ोसी’’ भूटान के साथ संबंधों को कितना महत्व देता है.

Delhi: Prime Minister Narendra Modi leaves for a two-day state visit to Bhutan. This is PM Modi’s second visit to Bhutan and the first since his re-election as the PM. pic.twitter.com/NrzIqhBlqT

— ANI (@ANI) August 17, 2019