चेन्नई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ अपनी दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता खत्म करने के बाद शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना हो गए. उन्होंने कहा कि यह वार्ता द्विपक्षीय संबंधों में बड़ी गति पैदा करेगी. प्रधानमंत्री ने हवाईअड्डे पर तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, उपमुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम तथा भाजपा की राज्य इकाई के वरिष्ठ नेताओं से गर्मजोशी से विदायी ली. वह भारतीय वायु सेना के एक विमान से दिल्ली के लिए रवाना हुए.

Chennai: Prime Minister Narendra Modi leaves for Delhi after concluding the second informal summit with Chinese President Xi Jinping. #TamilNadu pic.twitter.com/r1zBIa6V8y

— ANI (@ANI) October 12, 2019