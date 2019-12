नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां की यात्रा पर आए मालदीव के विदेश मंत्री से शुक्रवार को कहा कि भारत एक मजबूत, लोकतांत्रिक, समृद्ध और शांतिपूर्ण मालदीव के लिए माले के साथ साझेदारी को लेकर प्रतिबद्ध बना हुआ है. मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद छठे भारत-मालदीव संयुक्त आयोग बैठक (जेसीएम) के लिए भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं. उन्होंने यहां प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की. मोदी ने (मालदीव में) राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की सरकार के प्रथम वर्ष में हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी.

Prime Minister Narendra Modi tweets,”Delighted to meet you, Minister Abdulla Shahid. Glad that we had the opportunity to discuss various aspects of the strong friendship between our nations. Robust bilateral cooperation augurs well for the people of our nations.” https://t.co/2w1iNYn50l

प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों के बढ़ने और पिछले एक साल में द्विपक्षीय सहयोग के नतीजों पर संतोष जताया. मोदी ने भरोसा जताया कि छठे जेसीएम के दौरान दोनों देश प्रगति की समीक्षा करने तथा परस्पर लाभकारी सहयोग को और अधिक प्रगाढ़ करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कहीं अधिक महत्वाकांक्षी तरीके का खाका तैयार कर पाएंगे. बयान में कहा गया है कि शाहिद ने उन विभिन्न विकास सहयोग पहल में भारत के समर्थन की सराहना की, जिन्हें इस द्वीपीय देश में अभी लागू किया जा रहा है.

PM conveyed his compliments to Maldives FM Abdulla Shahid on the achievement of the Maldives govt in its first year. He noted with satisfaction the enhanced level of engagement between India and Maldives and the positive outcomes of bilateral cooperation during the last one year. https://t.co/Z3i3gjqNXM

— ANI (@ANI) December 13, 2019