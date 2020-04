नई दिल्लीः कोरोनावायरस से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है. विश्व का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी इस वायरस के सामने बेबस और लाचार नजर आ रहा है. अमेरिका की बदतर हालत को इस बात से ही समझा जा सकता है कि वहां इससे संक्रमित लोगों का आंकड़ा दस लाख के करीब पहुंचने वाला है. सभी देश इससे अपनी ताकत के अनुसार लड़ने की कोशिश कर रहे हैं. इस बीच एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि कोरोना कि इस लड़ाई में पीएम मोदी सबसे अव्वल हैं. Also Read - गृह मंत्रालय ने जारी किया निर्देश, अब लॉकडाउन में मोबाइल रिचार्ज के साथ किताबों की भी दुकानें रहेंगी खुली

अमेरिका की ग्लोबल डेटा इंटेलीजेंस कंपनी Morning Consult Political Intelligence ने हाल ही में कोरोना वायरस की लड़ाई से संबंधित दुनिया भर के आंकड़े जारी किए. इन आंकड़ों में दुनिया के सभी बड़े नेताओं को रेटिंग भी जारी की गई. इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के सभी बड़े नेताओं के सबसे ऊपर स्थान दिया गया. इस रेटिंग को सरकार द्वारा इस कठिन समय में फैसले और अपने नेता पर लोगों का विश्वास और उसकी काम के तरीकों ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. Also Read - Coronavirus: इन राज्यों की सरकारें कराएंगी मीडियाकर्मियों का कोविड-19 परीक्षण

Also Read - Coronavirus Lockdown: अगले आदेश तक पूरी तरह से सील किया गया दिल्ली-नोएडा बॉर्डर, केवल इन्हें मिलेगी छूट

आपको बता दें कि इस रेटिंग लिस्ट में पीएम मोदी को 68 प्वाइंट्स मिले तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को माइनस तीन प्वाइंट्स दिए गए हैं. इसे तैयार करने के लिए कंपनी द्वारा 1 जनवरी 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक दुनिया भर के नेताओं से बात की गई और दूसरे नेताओं के बारे में सवाल किए गए. एक जनवरी को पीएम मोदी के अप्रूवल प्वाइंट्स 62 थे लेकिन अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक यह 68 पर पहुंच गए.

इस रेटिंग लिस्ट में पीएम मोदी को +68,

लोपेज ओब्रोडोर(President of Mexico) +36,

बोरिस जानसन (British Prime Minister) +35,

स्कॉट मारिसन(Prime Minister of Australia) +26,

जस्टिन ट्रूडो (Prime Minister of Canada) +21,

एंजेला मर्केल (Chancellor of Germany) +16,

जेयर बोल्सोनारो(President of Brazil) +8,

डोनाल्ड ट्रंप (U.S. President) -3,

इमैनिएल मैक्रों(President of France) -21,

शिंजो आबे (Prime Minister of Japan) -33