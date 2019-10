चेन्नई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि उन्होंने और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय संबंधों में और अधिक सुधार के बारे में ‘‘सार्थक विचारविमर्श’’ किया. समीपवर्ती मामल्लापुरम में मोदी और चिनफिंग के बीच दूसरी अनौपचारिक शिखर बैठक आज संपन्न हो गई. भारत आने के लिए चीनी राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में ‘‘चेन्नई कनेक्ट’’ से नया अध्याय जुड़ेगा.

I thank President Xi Jinping for coming to India for our second Informal Summit. The #ChennaiConnect will add great momentum to India-China relations. This will benefit the people of our nations and the world. pic.twitter.com/mKDJ1g5OYO

— Narendra Modi (@narendramodi) October 12, 2019