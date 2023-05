PM Modi Foreign Visit: तीन देशों की यात्रा के बाद PM मोदी ने ट्वीट कर कही यह बात...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिवसीय यात्रा के बाद देश लौट रहे हैं. जापान और पापुआ न्यू निनी के बाद प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ऑस्ट्रेलिया गये. सिडनी की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बताया कि ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ सार्थक बातचीत हुई. उन्होंने कहा, ‘पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ सार्थक बातचीत से लेकर एक ऐतिहासिक सामुदायिक कार्यक्रम तक, व्यापारिक नेताओं से मिलने से लेकर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियाई लोगों तक, यह एक महत्वपूर्ण यात्रा रही है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोस्ती को बढ़ावा देगी. मैं ऑस्ट्रेलिया के लोगों, ऑस्ट्रेलियाई सरकार और मेरे प्रिय मित्र पीएम एंथनी अल्बनीज को उनके आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता हूं. हम भारत-ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती की दिशा में काम करते रहेंगे.’

I thank the people of Australia, the Australian Government and my dear friend @AlboMP for their hospitality. We will keep working towards a vibrant India-Australia friendship, which is also in the interest of global good. — Narendra Modi (@narendramodi) May 24, 2023