नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने शुक्रवार को आयोजित एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया (ASSOCHAM) के 100 साल के उद्घाटन सत्र में देश की अर्थव्यवस्था पर बात करते हुए कहा कि, ‘पिछले 5-6 साल पहले तक देश की अर्थव्यवस्था गिरावट की ओर जा रही थी, लेकिन हमारी सरकार ने न सिर्फ अर्थव्यवस्था को स्थिर बल्कि अनुशासित करने का भी प्रयास किया है. ‘देश की अर्थव्यवस्था में पहले भी ऐसे उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन देश हर बार इन स्थितियों से बाहर निकला है और इस बार और मजबूती से न सिर्फ बाहर निकलेगा बल्कि, आगो बढ़ेगा.’

अपने संबोधन में उन्होने आगे कहा कि, ‘पहले की सरकार के समय GDP ग्रोथ 3.5 फीसदी तक चली गई थी, महंगाई की रफ्तार काफी ज्यादा थी. तब अर्थव्यवस्था को देखने वाले सिर्फ तमाशा देख रहे थे. हमें विरासत में तबाह इकोनॉमी मिली थी. 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की बात अचानक नहीं आई है. बीते 5 साल में देश ने खुद को इतना मजबूत किया है कि ऐसे लक्ष्य ऱखे भी जा सकते हैं और उन्हें प्राप्त भी किया जा सकता है. 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य जब मैंने सार्वजनिक रूप से कहा तो मुझे पता था कि सुगबुगाहट शुरु हो जाएगी, ऐसा भी कहा जाएगा कि भारत ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन आजकल अर्थव्यवस्था को गति देने वाले सभी समूह 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा तो करते हैं.’

पीएम मोदी ने आगे कहा कि, ‘हमारे देश में सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के भरोसे आगे बढ़ना है तो लक्ष्य, दिशा और मंजिल को जनसामान्य से जोड़ना ही चाहिये और मेरा यही प्रयास है. मने अर्थव्यवस्था के ज्यादातर आयामों को फॉर्मल व्यवस्था में लाने का प्रयास किया है. इसके साथ ही हम अर्थव्यवस्था को आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए Modernize और Speed Up करने की दिशा में भी आगे बढ़े हैं. क्या उद्योग जगत नहीं चाहता था कि देश में टैक्स का जाल कम हो. हर राज्य में अलग अलग दरों की परेशानी से उसे मुक्ति मिले. हम जीएसटी लाए. व्यापार जगत से जो भी फीडबैक मिला, हम जीएसटी में आवश्यक चीजें जोड़ते रहे. उसमें जरूरी परिवर्तन करते रहे.’

