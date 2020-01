नई दिल्लीः आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 72वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 72वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनके विचार और आदर्श हमें सशक्त, सक्षम और समृद्ध न्यू इंडिया के निर्माण के लिए प्रेरित करते रहेंगे.

पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, ‘‘ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि-कोटि नमन. पूज्य बापू के व्यक्तित्व, विचार और आदर्श हमें सशक्त, सक्षम और समृद्ध न्यू इंडिया के निर्माण के लिए प्रेरित करते रहेंगे.’’ रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी बापू की समाधि में पहुंच कर उन्हें नमन किया.

Delhi: Prime Minister Narendra Modi pays tribute to #MahatmaGandhi at Raj Ghat on his death anniversary. pic.twitter.com/0WbPjr76Z3

— ANI (@ANI) January 30, 2020