PM Modi India Ideas Summit 2020: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया आइडियाज समिट (India Ideas Summit) को संबोधित कर रहे हैं. US-India बिजनेस काउंसिल ने इस समिट का आयोजन किया है.

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत के प्रति आशावादी है और ऐसा इसलिए है क्योंकि, भारत अवसरों और प्रौद्योगिकियों का एक आदर्श संयोजन प्रदान करता है. दुनिया को विश्वास है कि भारत शासन में खुलेपन पर विश्वास रखता है.

We all agree that world is in need for a better future. And, it is all of us who have to collectively give shape to the future. I firmly believe that our approach to future must primarily be a more human-centric one: PM Modi at India Ideas Summit by US-India Business Council pic.twitter.com/r73fZCQlau

— ANI (@ANI) July 22, 2020