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PM Modi Speech in Hindi LIVE: थोड़ी देर में देश को संबोधित करेंगे PM मोदी, किन मुद्दों पर कर सकते हैं बात
PM Modi Speech in Hindi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) अब से कुछ ही देर में देश को संबोधित करने जा रहे हैं.
PM Modi Speech in Hindi LIVE Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) अब से कुछ ही देर में देश को संबोधित करने जा रहे हैं. माना जा रहा है कि वह इस संबोधन में कई अहम मुद्दे उठा सकते हैं. इस दौरान उनके महिला आरक्षण पर बात करने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं.
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