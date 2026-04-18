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PM Modi Speech in Hindi LIVE: थोड़ी देर में देश को संबोधित करेंगे PM मोदी, किन मुद्दों पर कर सकते हैं बात

PM Modi Speech in Hindi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) अब से कुछ ही देर में देश को संबोधित करने जा रहे हैं.

Published date india.com Published: April 18, 2026 7:34 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
PM Modi Speech in Hindi LIVE: थोड़ी देर में देश को संबोधित करेंगे PM मोदी, किन मुद्दों पर कर सकते हैं बात

PM Modi Speech in Hindi LIVE Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) अब से कुछ ही देर में देश को संबोधित करने जा रहे हैं. माना जा रहा है कि वह इस संबोधन में कई अहम मुद्दे उठा सकते हैं. इस दौरान उनके महिला आरक्षण पर बात करने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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