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PM Modi Speech in Hindi: 'इस बिल में सभी राज्यों के लिए अवसर था, लेकिन सबने...', परिसीमन संशोधन पर बोले पीएम मोदी

PM Modi Addressing Nation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे हैं. इस संबोधन को काफी अहम माना जा रहा है.

PM Modi Speech Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं. अपने संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण विधेयक के मुद्दे पर बात की और विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने सबसे पहले देश की महिलाओं और बेटियों से माफी मांगी. उन्होंने विपक्ष पर झूठ का सहारा लेने का आरोप भी लगाया.

अपने राष्ट्र संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘आज मैं यहां एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने आया हूं, खासकर इस देश की महिलाओं के लिए. इस देश का हर नागरिक देख रहा है कि महिलाओं की प्रगति किस प्रकार रुक गई है. हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए हैं. नारी शक्ति अधिनियम में संशोधन नहीं हो सका. इसके लिए मैं देश की सभी माताओं से क्षमा मांगता हूं.’

‘देश की महिलाओं को उठाना पड़ता है बोझ’

पीएम मोदी ने आगे कहा, ‘राष्ट्र कल्याण हमारी प्राथमिकता है, लेकिन जब कुछ लोगों के लिए राजनीतिक लाभ राष्ट्र कल्याण से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, तो देश की महिलाओं को इसका बोझ उठाना पड़ता है. इस बार भी ऐसा ही हुआ.’ देश की ‘नारी शक्ति’ को कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों की स्वार्थी राजनीति का बोझ उठाना पड़ा.’

‘महिलाओं की शक्ति को हल्के में ले रहे हैं’

अपने राष्ट्र संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘संसद में कल नारी शक्ति वंदन संशोधन का विरोध करने वाली पार्टियों से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं. ये लोग महिलाओं की शक्ति को हल्के में ले रहे हैं. वे भूल रहे हैं कि इक्कीसवीं सदी की महिलाएं देश की हर घटना पर बारीकी से नजर रख रही हैं. वे उनके इरादों को समझती हैं और सच्चाई से भलीभांति परिचित हैं. इसलिए, महिला आरक्षण का विरोध करके विपक्ष ने जो पाप किया है, उसका दंड अवश्य भुगतना पड़ेगा.’