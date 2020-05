नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया से बड़े उद्योगपतियों में शामिल बिल गेट्स से वीडियो कांफ्रेस कर बातचीत की. इस दौरान पीएम मोदी और बिल गेट्स के बीच कोरोना वायरस को लेकर देश और दुनिया में उपजी स्थिति को लेकर चर्चा हुई. बिल गेट्स का बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में लोगों की इस समय मदद कर रहा है. Also Read - मजदूरों के लिए घोषणाओं पर कांग्रेस बोली- ‘खोदा पहाड़, निकला जुमला’, अहंकारी हो रही सरकार

पीएमओ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के को-चेयरमैन बिल गेट्स और पीएम मोदी ने दुनिया में कोरोना वायरस के रूप में आई विपदा के साथ ही इस समय वैज्ञानिक खोजों को लेकर वैश्विक सहयोग के बारे में बातचीत की.

PM underlined the conscious approach that India has adopted in its fight against the health crisis-an approach based on ensuring public engagement through appropriate messaging: PMO. #COVID19 pic.twitter.com/vWDQVKyh4P

