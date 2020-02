नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से आयोजित ‘हुनर हाट’ में बुधवार को अचानक पहुंचे, वहां लिट्टी-चोखा खाया एवं कुल्हड़ की चाय पी जिसका भुगतान उन्होंने खुद किया. सूत्रों के मुताबिक मोदी दिन में करीब डेढ़ बजे इंडिया गेट के निकट राजपथ पर लगे ‘हुनर हाट’ में पहुंचे और वहां लगभग 50 मिनट तक रहे. मोदी ने विभिन्न स्टॉल पर जाकर उत्पादों को देखा और उनके बारे में जानकारी ली.

प्रधानमंत्री पहली बार किसी हुनर हाट में पहुंचे हैं. एक सूत्र ने बताया, ‘‘प्रधानमंत्री का यह दौरा तय नहीं था. वह बुधवार की दोपहर अचानक ही हुनर हाट पहुंचे. इससे वहां सभी लोग हैरान रह गए. उनके पहुंचने की जानकारी पाते ही अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी तत्काल वहां पहुंचे और उनकी अगवानी की.’’

Delhi: Prime Minister Narendra Modi today visited Hunar Haat at India Gate, where artisans and craftsmen from various parts of the country are participating. pic.twitter.com/onYgdJDGVo

— ANI (@ANI) February 19, 2020