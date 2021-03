Covid Vaccination 2nd Phase : देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने दिल्ली के AIIMS में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली है. उन्होंने भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की पहली डोज ली है. आज से शुरू हुए कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण के अभियान की शुरूआत में पीएम मोदी ने खुद टीका लगवा कर लोगों को बड़ा संदेश दिया है. वैक्सीन लगवाने के साथ ही पीएम मोदी ने सभी लोगों से भारत को कोविड-19 मुक्त करने में योगदान देने की अपील भी किया है. Also Read - PM Modi ने लगवाया कोरोना का पहला टीका, आज से आप भी ले सकते हैं Corona Vaccine, करना होगा ये काम...

पीएम ने किया लोगों से ये आग्रह

प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लेने के बाद ट्वीट किया, "मैंने एम्स में कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज ले लिया. कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने में हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने जितनी तेजी से काम किया, वह उल्लेखनीय है." पीएम ने लोगों से वैक्सीन लेकर भारत को कोविड महामारी से मुक्त करने में सहयोग की गुहार लगाई. उन्होंने कहा, "मैं उन सभी से वैक्सीन लेने का आग्रह करता हूं जो इसके लिए योग्य हैं। आइए, हमसब मिलकर भारत को कोविड-19 मुक्त बना दें."

#WATCH: Prime Minister Narendra Modi took his first dose of the #COVID19 vaccine at AIIMS Delhi today. He was administered Bharat Biotech’s COVAXIN. pic.twitter.com/VqqBYZDTFU

— ANI (@ANI) March 1, 2021